Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü

İstanbul'da evine gittiği kız arkadaşını kıskandığı için öldüren Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G.(52) aynı gün içerisinde polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün gece 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi, Manolya Sokak üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Polis kayıtlarına göre, 2 yıldır İstanbul'da yaşadığı öğrenilen Moğolistan uyruklu Tsogtbaatar G. 2 yıldır beraber olduğu kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh'nın yaşadığı eve gitti.

BIÇAĞI 9 KEZ GÖĞSÜNE SAPLADI

Moğolistan uyruklu kadın Enkhmunkh Erdene Batsukh (40), erkek arkadaşı Tsogtbaatar G. ve ev arkadaşı Z.T. birlikte bir süre alkol aldı. Ev arkadaşı Z.T'nin odadan çıkmasının ardından Tsogtbaatar G'nin yanında getirdiği bıçakla kız arkadaşı Enkhmunkh Erdene Batsukh' u göğüs bölgesinden 9 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle Enkhmunkh Erdene Batsukh olay yerinde hayatını kaybetti. Olayından ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, olaydan saatler sonra Tsogtbaatar G'yi Çağlayan Mahallesi, Manolya Sokak adresinde yakaladı.

KISKANDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Şubede ifadesi alınan Tsogtbaatar G'nin kız arkadaşıyla sürekli olarak ayrılıp barıştığını, kıskandığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde olayından ardından büfeden alkol alarak evine gittiği ardından içmeye devam ettim dediği belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.