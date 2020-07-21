Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

21.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:07

Afyonkarahisar'da polisin yaptığı operasyonla, bir kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken biri ise serbest bırakıldı.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri bir kafede fuhuş pazarlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 2 kişi fuhuş pazarlığı yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri ise serbest bırakıldı.