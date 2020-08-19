Kadir Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? Kadir Suresi (İnnaenzelnehü) sesli dinle, yazılışı ve tefsiri nedir?

Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Bu bakımdan Kadir Suresi çok faziletli bir suredir. Kadir Suresi namazlarda okunabilir. Hakkında hadisi şerifler olan Kadir Suresinin okunuşuna, mealine, anlamına, tefsirine, sesli dinlemesine yazımızdan erişebilirsiniz.

KADİR SURESİ HAKKINDA BİLGİLER

Kadir Suresi Kur'an-ı Kerim'in 97. suresidir. Sure toplamda 5 ayetten oluşmaktadır.

Mekke'de indirildiği için Mekki bir suredir. Abese Suresi'nden sonra indirilmiştir. Sure, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsettiği için sureye Kadir Suresi adı verilmiştir.

Kadir isminin anlamı nedir : "Azamet - Şeref" anlamlarına gelmektedir.

Kadir Suresi Mekki mi Medeni mi : Mekki

Kadir Suresi kaç ayet : 5 ayet

Kadir Suresi kaçıncı suredir : 97. suredir

Kadir Suresi kelime sayısı : 30

Kadir Suresi harf sayısı : 112

KADİR SURESİ'NİN KONUSU NEDİR?

Kadir Suresi'nde, Kur'an-ı Kerim'in Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

KADİR SURESİ ARAPÇA YAZILIŞI

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Ayet okunuşu : İnnâ enzelnâhü fî leyletil gadr.

2. Ayet okunuşu : Vemâ edrâkemâ leyletül gadr.

3. Ayet okunuşu : Leyletül gadri hayrummin elfişehr.

4. Ayet okunuşu : Tenezzelül melâiketü verruhu fihâ biizni rabbihimmin külliemr.

5. Ayet okunuşu : Selamun hiye hatte metleîl fecr.

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI NEDİR? (DİYANET)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

1. Ayet meali : Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Ayet meali : Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin!

3. Ayet meali : Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4. Ayet meali : Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5. Ayet meali : O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

KADİR SURESİ SESLİ DİNLE

Kadir Suresi'ni sesli şekilde Diyanet'in resmi web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz. "https://kuran.diyanet.gov.tr/" sitesine girerek sesli şekilde Arapça ve meal dinlemesi yapabilirsiniz.

KADİR SURESİ'Nİ SESLİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KADİR SURESİ TEFSİRİ NEDİR? (DİYANET TEFSİRİ)

1. 2. ve 3. Ayetlerin Tefsiri:

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554). Kur'an'ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. "Biz onu indirdik" ifadesinden, "tamamını indirdik" veya "indirmeye başladık" mânaları anlaşılabilir. Âlimlerin çoğu, âyette "peyderpey indirdik" anlamındaki nezzelnâ yerine "indirdik" anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur'an'ın tamamının ulûhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı âlimler ise bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber'e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur'ân-ı Kerîm'in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu sûrede ona "leyletü'l-Kadr" denilmiştir (M. Sait Özervarlı, "Kadr Sûresi", DİA, XXIV, 140-141).

"Bilir misin nedir Kadir gecesi?" meâlindeki 2. âyete cevap veren sonraki âyetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhân sûresinde de Kur'an'ın "mübarek bir gecede" indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhân44/3-4).

Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki mânasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

4. ve 5. Ayetlerin Tefsiri:

Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ'nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki "ruh"tan maksat Cebrâil'dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha "meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet" vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555). 5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir gecesinde Allah Teâlâ rahmân ismiyle tecelli etmekte, –Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere– bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, "İ'tikâf", 1; Müslim, "İ'tikâf", 1-5). Dolayısıyla müminler de Kadir gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber'e sormuş, o da "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de" şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, "Da'avât", 84; İbn Mâce, "Duâ", 5).

Kadir gecesi, "kandil geceleri" denilen ve zamanla İslâm kültür tarihinde kutsallığına inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir (geniş bilgi için bk. Halit Ünal, "Berat Gecesi", DİA, V, 475-476; M. Sait Özervarlı-Mustafa Uzun, "Kadir Gecesi", a.g.e., XXIV, 124-127; Nebi Bozkurt, "Kandil", a.g.e., XXIV, 300-301).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5