Antalya'da saç saça baş başa birbirlerine giren kadınları erkekler zor ayırdı
23.09.2020 12:38 | Güncelleme: 23.09.2020 13:23
Antalya'da, 2 kadın ve akrabalarının sokak ortasındaki saç saça baş başa kavgasını, araya giren erkekler güçlükle ayırdı. Birbirlerine terlik de atan kadınların kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya'da, 2 kadın ve akrabalarının sokak ortasında bir birine girdi. Kadınların saç saça baş başa kavgasını, araya giren erkekler güçlükle ayırırken tarafları arayan giren erkekler zorlukla ayırdı.
Muratpaşa ilçesine bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde 2 kadın, sokak ortasında kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa kavgaya, kadınların akrabaları da dahil oldu. Birbirlerine terlik de fırlatan kadınların kavgasına 3 erkek, müdahale etti.
AYIRMAK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİLER
2 kadını ayırmak için yoğun çaba sarf eden erkekler, kavganın sonlanmasını sağladı. 6 kadının karıştığı ve 3 erkeğin güçlükle ayırdığı kavga, çevredeki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.