Kadınlar 'altın günü' yaptı; site karantinaya alındı

Koronavirüs tüm Türkiye'de etkisini sürdürürken vatandaşların tedbirsizliği hayrete düşürüyor. Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 68 dairelik bir sitede kadınlar altın günü yaptı. Güne katılan kadınlardan birinin testi pozitif çıkınca site karantinaya alındı.

BEKÇİLER TEDBİR AMACIYLA NÖBET TUTUYOR

Merkez Selçuklu ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 4 blok, 68 daireden oluşan sitede, kadınlar arasında 'altın günü' düzenlendi. Güne katılan 16 kadından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine site karantinaya alındı. Giriş-çıkışların izin verilmediği sitede filyasyon ekipleri de çalışmalarına başladı. Site girişinde tedbir amaçlı bekçiler de nöbet tutuyor.