Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü

Üsküdar Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanın ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadının sinir krizine girerek erkek arkadaşını tekme tokat dövmesi kameraya yansıdı.

Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce ikili birbirlerine girdiler.

KADIN, ERKEĞİ YERE YATIRIP DÖVDÜ

Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.