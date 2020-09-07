Kadın kıyafetiyle kuyumcudan 115 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli yakalandı

Kadın kıyafetiyle kuyumcu soyan iki şahıs gözaltına alındı. Kuyumcudan yaklaşık 115 bin lira değerinde altın ve döviz çalmışlardı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi. İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanın kepenginin ve kapısının kırılarak içerideki yaklaşık 115 bin lira değerinde altın ve dövizin çalındığını belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI SAYESİNDE YAKALANDI

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, soygunu gerçekleştirenlerin kadın kıyafetleri giyen yüzleri maskeli iki kişi olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameraları ve ihbarları değerlendiren ekipler, olayla ilgili S.D ve H.D'yi gözaltına aldı.