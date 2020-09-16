Kadın futbolcu Yuki Nagasato, erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer oldu

Kariyerinde FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Yuki Nagasato, Kuzey Amerika Kadınlar Futbol Ligi takımlarından Chicago Red Stars'tan Japonya Erkek Futbol Ligi takımlarından Hayabusa Eleven'a transfer oldu.

Hayabusa takımı, Nagasato'nun memleketi olan Japonya'nın Atsugi kentinde bulunuyor ve amatör ligde mücadele ediyor. Nagasato bu hamlesiyle, erkeklerle birlikte futbol oynayan kız çocuklarını cesaretlendirmek istediğini söyledi.

"MEYDAN OKUMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Kızların, bu şekilde kendilerini geliştirebileceklerini düşündüğünü söyleyen 33 yaşındaki futbolcu "Erkeklerle futbol oynayan kızlara, kadınların erkek futbol takımında top oynayabileceğini ve onlara meydan okuyabileceği mesajını iletmek istiyorum" dedi.

Tokyo'nun hemen güneybatısındaki Yokohama yakınlarında bulunan memleketi Atsugi'de bir takımda oynamayı dört gözle beklediğini Nagasato, "Dürüst olmak gerekirse, erkek takımında ne kadar iyi oynayabileceğimi bilmiyorum ancak deneyimlerimden en iyi şekilde yararlanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Erkek takımında daha fazla deneyim kazandıkça performansım ve kondisyonum iyileşecek. Bu benim için çok uygun bir zaman ve gerçekten bu meydan okumayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"RAPINOE BANA İLHAM VERDİ"

Amerikalı oyuncu Megan Rapinoe'dan etkilendiğini söyleyen Nagasato, "Cinsiyet eşitsizliği hakkındaki sosyal mesajı ve Rapinoe'nin 2019 Dünya Kupası sırasında vermeye çalıştığı diğer mesajları duymak çok ilham vericiydi. Ben de aynısını nasıl yapabileceğimi düşünüyordum" diye konuştu.

AĞABEYİ TRANSFERDE YARDIMCI OLDU

Yuki'nini ağabeyi Genki'nin de bu transfere yardımcı olduğu öğrenildi. Hayabusa için oynayan eski bir J-League oyuncusu olan Genki, bunun kardeşinin bir hayali olduğunu söyledi.

Genki Nagasato, "On yıldan fazla bir süredir bana nihai hayalinin bir erkek takımında oynamak olduğunu söylüyo. Bu yüzden, bir ağabey olarak, kız kardeşimin hayalini gerçekleştirmesine yardım etmek istedim" dedi.