Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi

Kadıköy'de bir kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, Caferağa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

KADINA LAF ATAN ŞAHIS DAYAK YEDİ

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kadına laf atan kişiye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Toplanan vatandaşlar, kadına laf atarak rahatsız ettiği iddia edilen kişiyi bir süre yumruk atarak darp etti.

YAŞANANLAR KAMERALARCA KAYDEDİLDİ

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.