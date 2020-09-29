Kadıköy'de galericilerden kilimli, paspaslı dolu önlemi

Cengiz ÇOBAN/ İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de etkili olan kuvvetli dolu için otomobil galericileri araçların üzerine kilim ve paspas örttü. Bazı galeri sahipleri önlem alamadıklarını ve araçlarının hasar gördüğünü belirtti.

İstanbul'da dolu etkili oldu. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü. Çoğu lüks otomobil satan galericiler, araçların doludan zarar görmemesi için yoğun çaba sarf etti. Kimisi araçlarını balonlu naylon ile kapladıktan sonra ön ve arka camlarının üzerine paspas ve strafor koydu. Bazı araç sahipleri de otomobillerinin üzerlerini battaniye, halı, kilim ile kapattı. Kapalı otoparkı olan galeri sahipleri ise araçlarını kapalı otoparktan çıkarmadığını söyledi.

Galerici Mustafa Gerzi "Araçlarda zarar oldu. Kapalı alanlara almaya çalışıyoruz. Otoparkta kalan araçlara da bu şekilde önlem almaya çalışıyoruz" diye konuştu. Başka bir galeri sahibi Mete Güler "Dolu bir anda bastırdı,önlem almakta geç kaldık. Araçlarımızda zarar meydana geldi " dedi