Kaçak kazıdan değil koronavirüs tedbirlerinden ceza kesildi

Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 3 kişiye, Koronovirüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira para cezası verildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünün Mıstıkoğlu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede denetim yapan jandarma, M.A., Ş.Ş. ve E.Y.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

GÖZALTININ ARDINDAN SERBEST KALDILAR

Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı. Gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Öte yandan yasalarda tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapan kişilere, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası; izinsiz olarak define araştıranlara üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.