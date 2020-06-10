Kaçak doğumhaneye baskın: Yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da polis ekipleri, güzel merkezi adı altında hizmet veren bir iş yerine baskın yaptı. Baskın sonucunda dükkanın kaçak doğumhane olduğu tespit edildi. Olayda yabancı uyruklu 7 şahıs gözaltına alındı.

10.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:51

Ankara polisi, Başkent Siteler'de kaçak doğumhaneye baskın düzenledi, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Altındağ Siteler'de güzellik merkezi görünümüyle çalışan bir dükkanın kaçak doğumhane olarak kullanıldığı tespit edildi. Polis belirlenen adrese baskın düzenledi. Sözde iş yerinde yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirlendi.

Adrese öğle saatlerinde baskın düzenleyen polis, dükkanda kıyafetlerle paravan arkasına gizlenmiş bir kapı tespit etti Dükkanın içerisinde odaların doğumhane olarak kullanıldığı görüldü.

GİZLİ ÇIKIŞ KAPISI DA VAR

Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazları, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Ultrason cihazlarında önceden kontrolü yapılan embriyoların görüntülerine ulaşıldı. İş yerindeki bir odada tablo ile gizlenmiş gizli bir çıkış kapısı olduğu da belirlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Dükkanın giriş ve çıkış noktalarının tamamının güvenlik kameraları ile takip edildiği ve baskın durumları haberdar etmesi için kapıda erkete bulundurulduğu tespit edildi. Polis firma sahibi, doğum yaptıran ebe ile çalışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.