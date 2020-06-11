Otobüs yüzünden meydana gelen motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı

İstanbul Kabataş'ta halk otobüsünün sol şeritte sıkıştırması sonucu sağ şeride geçen motosiklete arkadan gelen başka bir motosiklet hızla çarptı. O anlar ise trafikte olan bir diğer motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

11.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:17

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün saat 19.00 sıralarında Karaköy istikametine seyir halinde olan motosikletli, duraktan yolcu alan otobüs sol şeride girip kendisini sıkıştırınca sağ şeride geçmek istedi. Sağ şeride geçen motosikleti arkadan gelen başka motosiklet fark etmeyerek arkadan çarptı.

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4 KİŞİ YARALANDI

İki motosiklet yola savrulurken üzerinde bulunan 4 kişi de yere düştü. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

O ANLAR KASK KAMERASINDA

Kask kamerasına yansıyan görüntülerde duraktan çıkan otobüsün sol şeride geçtiği esnada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdığı görüldü. Bariyerlere çarpmamak için yavaşlayarak kendisini sağ şeride atan motosiklete arkadan gelen bir başka motosikletin çarptığı kask kamerasına yansıdı. Otobüsün ise durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.