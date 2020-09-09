Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı

Günlük yaşantısındaki kesitleri sosyal medya hesabı Instagram'dan anbean paylaşan Hailey Baldvin, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı eşi Justin Bieber ile yemeğe çıkan Baldvin, o anları da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Ancak bir çok sosyal medya kullanıcısı fotoğraftaki bir ayrıntıya takılıp kaldı. Yemek masasında telefonuyla uğraşan Bieber'ın tırnak içlerindeki kirler görenlerin midesini kaldırdı.

İşte o anlar...