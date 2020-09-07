Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi

Futbol dünyasının son günlerde en çok konuşulan çifti, Jordyn Huitema ve Bayern Münih'in yıldız sol beki Alphonso Davies'in tanışma hikayeleri ortaya çıktı. PSG forması giyen Jordyn Huitema, ilişkilerinin nasıl başladığını açıkladı.

Jordyn Huitema açıklamasında; "Bir gün yanıma gelip; 'Merak ediyorum, Alphonso Davies'in sevgilisi olmak nasıl bir his bilmek ister misin?' diye sordu ve bu yeterliydi" dedi.

AİLESİ İLE GÖÇTÜ

Aslen Liberyalı olan Davies, ailesi ile birlikte Kanada'ya göçtü. Burada Vancouver Whitecaps ile MLS'de forma giyen genç sol bek, kısa sürede devlerin ilgisini çekti. Bayern Münih'e genç yaşta gelen Davies, henüz 19 yaşındayken ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

O DA FUTBOLCU

Jordyn Huitema ise, Davies gibi futbolcu ve PSG Kadın Futbol Takımı'nda oynuyor. İkilinin başarıları ve hikayeleri sayesinde uzun süre gündemde kalacakları kesin.

İLK OLACAKLARDI

İkili Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda kazanan ilk çift olmaya çok yakındı ama Huitema'nın takımı PSG yarı finalde elenince bu ilk gerçekleşmedi.