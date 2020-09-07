Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi
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Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi

Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Alphonso Davies ile PSG Kadın Futbol Takımı forması giyen Jordyn Huitema'nın ilişkisi, son döneme damga vurmayı başardı. Huitema ilişkilerinin, Davies'in kendisine sorduğu bir soru ile başladığını söyledi.

07.09.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:03

Futbol dünyasının son günlerde en çok konuşulan çifti, Jordyn Huitema ve Bayern Münih'in yıldız sol beki Alphonso Davies'in tanışma hikayeleri ortaya çıktı. PSG forması giyen Jordyn Huitema, ilişkilerinin nasıl başladığını açıkladı.

Jordyn Huitema açıklamasında; "Bir gün yanıma gelip; 'Merak ediyorum, Alphonso Davies'in sevgilisi olmak nasıl bir his bilmek ister misin?' diye sordu ve bu yeterliydi" dedi.

AİLESİ İLE GÖÇTÜ

Aslen Liberyalı olan Davies, ailesi ile birlikte Kanada'ya göçtü. Burada Vancouver Whitecaps ile MLS'de forma giyen genç sol bek, kısa sürede devlerin ilgisini çekti. Bayern Münih'e genç yaşta gelen Davies, henüz 19 yaşındayken ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi

O DA FUTBOLCU

Jordyn Huitema ise, Davies gibi futbolcu ve PSG Kadın Futbol Takımı'nda oynuyor. İkilinin başarıları ve hikayeleri sayesinde uzun süre gündemde kalacakları kesin.

İLK OLACAKLARDI

İkili Şampiyonlar Ligi'ni aynı sezonda kazanan ilk çift olmaya çok yakındı ama Huitema'nın takımı PSG yarı finalde elenince bu ilk gerçekleşmedi.

Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi
Haber Yorumları (2)
0131: ikiside topcu, golünüz bol olsun. . . ::))
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ELİMİZDEN KAÇTI: İki yıl önce Beşiktaş alacaktı bunu. Bavyera ekibi araya girmeseydi tabii :(
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