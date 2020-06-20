John Bolton'ın kitabının yayımlanmaması için yapılan itiraz reddedildi

ABD'de Trump yönetimi, gizli bilgiler içerdiği gerekçesiyle eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın 23 Haziran'da piyasaya çıkması planlanan kitabının basımının durdurulması için dava açmıştı. Savcı, talebi reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı, kitabın yeterince gözden geçirilmediğini ve içinde ulusal güvenliğe tehdit oluşturabilecek gizlilikte bilgiler olduğunu savunuyordu.

Bolton'ın avukatları ise kitabın Beyaz Saray'da bir tarama sürecinden geçtiğini, izin verilen kısımların basıma gönderildiğini söylüyordu.

Kitabın bazı kısımlarında Bolton'ın "Tam ifadeleri anlatmama Beyaz Saray'ın ön incelemesinde izin verilmediği için yer veremiyorum" gibi ifadelerle, kitabın Beyaz Saray incelemesinden geçtiğine vurgu yaptığı da görülüyor.

Savcı ne dedi?

Washington DC Bölge Mahkemesi Savcısı Royce Lamberth, kitabın tamir edilemez bir zarar yaratacağına; ancak bu zararın kitabın basılmasını durdurma kararıyla tamir edilemeyeceğini açıkladı:

"Bolton, ABD'nin ulusal güvenliğiyle kumar oynadı ve ülkesine zarar verecek şekilde bazı şeyleri ortaya döktü. Bolton, basım öncesi detaylı gözden geçirme sürecini uygulamamaya karar verdi. Sırları açığa çıkarmama anlaşmasının gereklerini ihlal ederek gizli bilgileri ifşa etti ve ulusal güvenliği tehlikeye attı."

Bu açıklamaya rağmen savcı, kitabın basımının durdurulması talebini reddetti:

"Ancak internet çağında, birkaç kopyası bile dolaşıma girdiğinde kitabın gizliliği artık geri döndürülemez şekilde zarar görmüş demektir. Kitabı eline alan tek bir kişi bile, oturduğu kafeden tüm içeriği çok geniş kitleler için yayımlayabilir. Dünya çapında yayılan, çoğu da haber merkezlerinde olan yüz binlerce kopya, çoktan bu gizliliğe zarar verdi. Artık bunu geri döndürmenin yolu yok."

Bolton'ın avukatı Charles Cooper ise, basımın durdurulması talebinin reddedilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ancak savcının gizliliğin ihlaliyle ilgili kararına itiraz etti:

"Tüm bu olayların arka planı tam olarak anlatılmadı, ama anlatılacak."

ABD Başkanı Donald Trump, kararın ardından Twitter'da "Bolton'a karşı mahkemede büyük kazanım. Belli ki kitap şimdiden çok fazla kişiye ve basına sızdırıldığı için büyük saygı duyulan savcının bunu durdurmak için yapabileceği bir şey yoktu... Bolton kanunu çiğnedi... O insanların üzerine bombalar atıp onları öldürmeyi sever. Şimdi bombalar onun üzerine düşecek!" ifadelerini paylaştı.

"Olayın Gerçekleştiği Oda" isimli kitabın yüz binlerce kopyası çoktan basıldı, salı günü raflarda yerini alarak satışına başlanacak.

Daha önce Trump yönetiminde daha alt kademelerde yer alan kişilerin kitapları da piyasaya çıkmıştı fakat Bolton, kitap yazan en üst düzey eski görevli oldu.

Bazı Trump karşıtları da Bolton'u, Trump'ın Kongre'de yargılanması sürecinde adım atmayarak sonradan 2 milyon dolarlık kitap anlaşması yaptığı için eleştirmişti.

Bolton Nisan 2018'de getirildiği Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini Eylül 2019'a kadar sürdürmüştü.

Trump Bolton'ı özellikle İran konusundaki görüş ayrılıklarından dolayı görevden aldığını söylemiş, Bolton ise kendisinin istifa ettiğini açıklamıştı.