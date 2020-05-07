3. sezon 20. bölümü ile bu akşam ekrana gelen Jet Sosyete aynı zamanda bu bölüm ile final yapmış oldu. Jet Sosyete oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu final bölümünde sevilen karakterlerin koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu edildi.. Jet Sosyete final yaptı mı? Jet Sosyete final bölümü izle? Jet Sosyete final bölümünde hangi ünlüler var?

JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Jet Sosyete final bölümünün çekimlerini evlerinde gerçekleştiren oyuncular, makyajlarını kendileri yapıp kostümlerini seçti ve sahnelerini görüntülü konuşma yöntemiyle kaydetti. 'Jet Sosyete'nin son bölümünde, Talip ve Yıldız'ın ilişkisi karantina sınavından geçerken, Şennur bu dönemi kazanca çevirmenin yollarını aramaktadır. Flört aşkıyla yanıp tutuşan Ozan, çareyi İlayda'ya sarmakta bulur. İlayda ise karantina döneminde mecburi sağlıklı yaşam koçluğuna soyundu. Karantina günleri ilerledikçe 'Jet Sosyete' kahramanları salgın dönemi şartlarına uyum sağlamanın birbirinden eğlenceli yollarını buldu.

SEVDİĞİNİZ ÜNLÜLER BU BÖLÜMDE!

'Jet Sosyete' oyuncularının çekimlerini kendi evlerinden gerçekleştirdiği sürprizlerle dolu finali, sevilen karakterlerin Koronavirüs salgınıyla nasıl başa çıktığını konu aldı. Dizinin ekran macerasını tamamladığı 20. son final bölümü pek çok sürprize ev sahipliği yaptı. Jet Sosyete Final bölümünde, İrem Sak, Aslı Bekiroğlu ve usta oyuncu Nilgün Belgün gibi usta isimler yer aldı.

JET SOSYETE FİNAL BÖLÜMÜNDE HANGİ ÜNLÜLER VAR?

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in oynadığı Jet Sosyete dizisinin final sahnesinde ise seyirciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Ünlü şarkıcı Sertab Erener ve müzisyen eşi Emre Kula, final sahnesinde evden yaptıkları çok özel çekimle damga vurdu. Jet Sosyete ekibinin ilk bölümle tecrübeli oldukları evden çekim metodunda, konuk ünlülerin performansı çok konuşuldu.

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