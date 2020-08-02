Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor

Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lopez, uyanır uyanmaz çektiği sıfır makyajlı bir selfie paylaşıp "Herkese günaydın" notunu düştü. Lopez'in, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı 2 milyondan fazla beğeni aldı.

BAZI TAKİPÇİLERİ FİLTRE UYGULADIĞINI SAVUNDU

Bazı takipçileri Lopez'in fotoğrafının makyajsız ve doğal olduğu ifade ederken kimisi de "Uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.