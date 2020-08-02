Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
51 yaşındaki Jennifer Lopez, Instagram hesabı üzerinden sıfır makyajlı haliyle selfie paylaştı. Uyanır uyanmaz kamera karşısında poz veren ünlü şarkıcı fotoğrafın altına "Herkese günaydın" notunu da ekledi. Lopez'in paylaşımı çokça beğeni topladı.
02.08.2020 20:50 | Son Güncelleme: 03.08.2020 08:45
Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, takipçilerinin karşısına en doğal haliyle çıktı. Dünyaca ünlü şarkıcı Lopez, uyanır uyanmaz çektiği sıfır makyajlı bir selfie paylaşıp "Herkese günaydın" notunu düştü. Lopez'in, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı 2 milyondan fazla beğeni aldı.
BAZI TAKİPÇİLERİ FİLTRE UYGULADIĞINI SAVUNDU
Bazı takipçileri Lopez'in fotoğrafının makyajsız ve doğal olduğu ifade ederken kimisi de "Uyguladığı filtre yüzünden tanımakta zorlandım" şeklinde yorumlar yaptı.