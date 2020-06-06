Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı

Bir dönem Beşiktaş'ta top koşturan Dusco Tosic'in eşi olan şarkıcı Jelena Karleusa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de kendisine takılan 'Yenge' lakabına göndermede bulundu.

TÜRKİYE'DE OLDUĞU GÜNLERE GÖNDERME YAPTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla renkli yaşantısını gözler önüne seren şarkıcı Jelena Karleusa, bu defa Türkiye'de olduğu günlere dair bir göndermede bulundu.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Karleusa hesabından paylaştığı karenin üzerine 'Yenge sadece eğlenmek istiyor' yazdı ve Türk takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.