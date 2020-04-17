Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi sayılan Japonya, koronavirüs salgınının halk üzerindeki olumsuz ekonomik etkisini hafifletmek için kolları sıvadı. Başbakan Şinzo Abe, olağanüstü hal ilanını tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletme kararını açıklamak için yaptığı televizyon konuşmasında halk için teşvik paketini uygulamaya koyduklarını söyledi. Abe, "Tüm insanlara nakit para ulaştırmak için hızlı hareket ediyoruz" dedi.

KİŞİ BAŞI 6 BİN 400 TL ÖDENECEK

Bu kapsamda her vatandaşa 100 bin yen (yaklaşık 6 bin 400 TL) ödeme yapılması bekleniyor. Başlangıçta bu miktarın üç katı kadar bir ödeme yapılması planlanmıştı ancak kendi partisinden yükselen eleştiriler üzerine Abe, bundan geri adım attı. Maliye Bakanı Taro Aso, ödemelere Mayıs ayı itibariyle başlamayı umduklarını belirtti.

"GELECEK, HAREKETLERİMİZE BAĞLI"

Japonya'da salgının yayılması her ne kadar küresel ölçeğe nazaran düşük seyretse de, özellikte başkent Tokyo'daki vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi endişelere yola açmıştı. Bu nedenle önce Tokyo başta olmak üzere yedi bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş, daha sonra bu uygulama tüm ülke için geçerli kılınmıştı. Şinzo Abe konuşmasında karantinanın önemine de değindi. Abe, "Lütfen dışarı çıkmaktan sakının. Gelecek, hareketlerimize bağlı. Hepimiz dışarı çıkmaktan kaçınabilirsek, iki hafta içinde hasta sayısını önemli ölçüde azaltabiliriz" dedi.

Abe, sosyal temasın azaltılması konusunda hedef olarak belirledikleri 'en az yüzde 70' sınırına ulaşamadıklarını vurguladı.