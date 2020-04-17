SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek - Ekonomi
Japonya, Dünya, Ekonomi

Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek

Japonya, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek adına her bir vatandaşa 100 bin yen (yaklaşık 6 bin 400 TL) nakit para desteği sağlayacak.

17.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:27
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi sayılan Japonya, koronavirüs salgınının halk üzerindeki olumsuz ekonomik etkisini hafifletmek için kolları sıvadı. Başbakan Şinzo Abe, olağanüstü hal ilanını tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletme kararını açıklamak için yaptığı televizyon konuşmasında halk için teşvik paketini uygulamaya koyduklarını söyledi. Abe, "Tüm insanlara nakit para ulaştırmak için hızlı hareket ediyoruz" dedi.

KİŞİ BAŞI 6 BİN 400 TL ÖDENECEK

Bu kapsamda her vatandaşa 100 bin yen (yaklaşık 6 bin 400 TL) ödeme yapılması bekleniyor. Başlangıçta bu miktarın üç katı kadar bir ödeme yapılması planlanmıştı ancak kendi partisinden yükselen eleştiriler üzerine Abe, bundan geri adım attı. Maliye Bakanı Taro Aso, ödemelere Mayıs ayı itibariyle başlamayı umduklarını belirtti.

"GELECEK, HAREKETLERİMİZE BAĞLI"

Japonya'da salgının yayılması her ne kadar küresel ölçeğe nazaran düşük seyretse de, özellikte başkent Tokyo'daki vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi endişelere yola açmıştı. Bu nedenle önce Tokyo başta olmak üzere yedi bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş, daha sonra bu uygulama tüm ülke için geçerli kılınmıştı. Şinzo Abe konuşmasında karantinanın önemine de değindi. Abe, "Lütfen dışarı çıkmaktan sakının. Gelecek, hareketlerimize bağlı. Hepimiz dışarı çıkmaktan kaçınabilirsek, iki hafta içinde hasta sayısını önemli ölçüde azaltabiliriz" dedi.

Abe, sosyal temasın azaltılması konusunda hedef olarak belirledikleri 'en az yüzde 70' sınırına ulaşamadıklarını vurguladı.

Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Ekonomi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Hayvancılıkla ilgili 129 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak Ekonomi
Hayvancılıkla ilgili 129 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara yatırılacak
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo, spermasıyla 1,5 milyar lira kazandırdı Ekonomi
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo, spermasıyla 1,5 milyar lira kazandırdı
Türk otomotiv devi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Ekonomi
Türk otomotiv devi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Ekonomi
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme: Sıfır risk ağırlığı uygulanabilir
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,90'dan işlem görüyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Aydın'da yaşayan çift, devletten aldığı 30 bin liralık hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak...
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı dünkü rekorun ardından bugüne düşüşle başlayarak 376,5 liradan işlem görüyor
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken çiftçiler üretime ara vermeden devam ediyor
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Fahriye Evcen Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk İngiltere Gamze Pala
Şu an buradasınız: Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 17:18:35. #1.15#
title