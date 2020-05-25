Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Japonya'da kürdan üreticisi bir firma, koronavirüs salgınından korunmak için asansör benzeri alanlarda düğmelere dokunmadan basabilmeyi sağlayan çubuk üretti.
25.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:29
Japonya'da kürdan üreticisi firma, koronavirüs pandemisini ticari fırsata çevirdi. Osaka merkezli şirket, Çin'in Wuhan kentinde insanların kamusal alanlardaki asansör gibi yerlerde düğmelere kürdan yardımıyla bastığını görünce bu amaca özel çubuk üretmeye karar verdi.
PAKETİ 35 LİRA
"Temassız çubuklar" olarak pazarlanan ürünü geri dönüştürülmüş ahşaptan üreten şirket, içinde 7.5 santimlik 120 çubuk bulunan paketleri vergi hariç 568 yen (yaklaşık 35 lira) perakende fiyatı ile satışa sundu.