Jackie Chan kimdir? Jackie Chan kaç yaşında ve nereli? Jackie Chan hangi filmlerde oynadı? Jackie Chan hayatı ve biyografisi!
Dünyaca ünlü film yıldızı ve dövüş ustası Jackie Chan dönem dönem gündem oluyor. Özellikle aksiyon ve macera dolu filmleri ile gündeme sıklıkla gelen isim Jackie Chan'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Perki, Jackie Chan kimdir? Jackie Chan kaç yaşında ve nereli? Jackie Chan hangi filmlerde oynadı? Jackie Chan hayatı ve biyografisi!
Ünlü sinema aktörü Jackie Chan uzun yıllardır filmleri ve yapımları ile hepimizin gönlünde yer edindi. Özellikle askiyon ve macera dolu filmleri ile bizleri kendisine hayran bırakan isim Jackie Chan hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için ele aldık.
JACKİE CHAN KİMDİR?
Chan Kong-Sang ya da Jackie Chan Sing Lung ya da bilinen adıyla Jackie Chan (d. 7 Nisan 1954, Hong Kong), dövüş ustası, aktör, yönetmen, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcıdır.
Filmlerinde; akrobatik dövüş stili, eğlenceli bir unsur oluşturan zamanlaması ve çevresindeki eşyaları silah olarak kullanması ile tanınır. Jackie Chan, 1962'den beridir 100'ün üstünde filmde oynamıştır. Hollywood Bulvarı'nda kendi adına yapılmış yıldızı vardır.
Filmlerinde çoğu zaman şarkıları da seslendirmektedir ve 1980'lerde başlayan bir pop müzik kariyeri de vardır.
Çin'deki iç savaştan kaçıp mülteci olarak 1960 yılında Canberra, Avustralya'ya sığınmalarından önce Jackie Chan'in annesi ve babası Lee-Lee ve Charles Chan Hong Kong'daki Fransız büyükelçiliğinde kahyalık ve hizmetçilik yapıyorlardı. Chan Hong Kong'daki gelişme yıllarını bu elçilikte geçirmiştir. Chan'ın doğduğundaki Çince adı olan Chan Kong-Sang "Hong Kong'da doğdu" anlamına gelmektedir.
1982'de Chan, Tayvanlı Lin Feng-Chiao ile evlendi.
Hong Kong'daki Pekin Opera okulunda; Usta Yu Jim Yuen 'den Sammo Hung, Yuen Biao, Yuen Qiu ve Corey Yuen gibi isimlerle birlikte eğitim almıştır.
Filmin birçoğu Çin'de Hong Kong'da ve İngiltere'de çekilmiştir.
Oyunculuk kariyerinde dublörlük ve figüranlık yaptığı filmler de görülür, Bruce Lee'nin başrolde oynadığı Ejder Kalesi filmi bunlardan biridir. Tehlikeli sahnelerin çoğunda dublör, ip veya özel efekt kullanmamıştır, bu yüzden pek çok kez kolundan, bacağından, burnundan, omuzundan, yaralanmıştır.
Chan, hem Doğu hem de Batı yarımkürede yaygınlaşan, dünyadaki en tanınabilir ve etkili sinema kişiliğinden biridir ve Hong Kong Yıldızlar Bulvarı ve Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda yıldızı bulunmaktadır.
Çeşitli pop şarkılarında, çizgi filmlerde ve video oyunlarında referans aldı. Operasyonel olarak eğitilmiş bir vokalist ve aynı zamanda birçok albüm çıkarmış ve başrolde yeraldığı filmlerde birçok Cantopop ve Mandopop tarzında şarkısı söyleyen bir yıldızdır. Ayrıca dünyaca ünlü bir hayırsever ve Forbes dergisinin en iyi 10 ünlü ünvanından biri olarak seçilmiştir.
2004 yılında, film akedemisyeni Andrew Willis, Chan'in "belki de" "dünyanın en tanınmış yıldızı" olduğunu belirtti. Forbes, 2015 yılında servetini 350 milyon $ olarak tahmin etti (2016 itibarıyla) ve 2016'dan itibaren dünyanın en yüksek ücretli ikinci oyuncusu oldu.
Jackie Chan, 1982 yılında Tayvanlı aktris Lin Feng-Jiao (Joan Lin) ile evlendi. Aynı yıl oğlu oldu. Oğlu şarkıcı ve aktör Jaycee Chan'dir. 1990 Miss Asya Güzellik Yarışmasının birincisi Elaine Ng Yi-Lei, 1999 yılında Jackie Chan'den hamile olduğunu açıkladı ve kamu spekülasyonlarından sonra Jackie Chan ile bir ilişki yaşadığını duyurdu. Kısa süre sonra Elaine Ng Yi-Lei, 19 Kasım 1999 tarihinde Etta Ng Chok Lam isminde bir kız çocuğu doğurdu. Her ne kadar Elaine'in yaşam masrafları için her ay 70.000 HK doları ve Şanghay'a taşındığında 600.000 HK doları vermesine rağmen, işlemlerin daha sonra avukatı tarafından böyle bir şeyin olmadığı iddia edildi. Jackie Chan ise sadece dünya'daki her erkeğin işlediği bir suçu işlediğini söyledi.Ancak Elaine, Jackie Chan olmadan kızının büyütüp bakmaya karar verdiğini açıkladı. Jackie Chan, kızının doğumundan bu yana kendisiyle hiç tanışmamıştır.
Jackie Chan'in ayrıca Şanghay'da yaşayan Austin Chan Chun-Hin adlı bir yeğeni vardır.
Jackie Chan akıcı bir şekilde Kantonca, Mandarin ve İngilizce Amerikan işaret dili konuşabilmekte ve aynı zamanda biraz, Almanca, Korece ve Japonca'nın yanı sıra biraz İspanyolca ve Tayca konuşabilmektedir.
Chan, 2009 yılında Kamboçya Üniversitesi'nden fahri doktora aldı.
Jackie Chan bir Budistdir.
Chan, hevesli bir Futbol hayranıdır ve Hong Kong millî futbol takımı, İngiltere millî futbol takımı ve Manchester City FC takımını desteklemektedir.
Jackie Chan, filmlerinden ilham aldığı kişiler olan İtalyan ikili Bud Spencer ve Terence Hill hayranıdır
JACKİE CHAN FİMLERİ NELER?
Big and Little Wong Tin Bar
The Love Eterne
The Story of Qin Xiang Lin
The Eighteen Darts (Part 1)
The Eighteen Darts (Part 2)
Come Drink with Me
A Touch of Zen
Fist of Fury
Enter the Dragon
Facets of Love
Eagle Shadow Fist
Kung Fu Girl
Little Tiger of Canton
Chinese Hercules
Fists of the Double K
The Golden Lotus
Police Woman
Supermen Against the Orient
All in the Family
Bruce Lee and I
No End of Surprises
The Himalayan
The Young Dragons
New Fist of Fury
Dance of Death
Shaolin Chamber of Death
Hand of Death
Killer Meteors
The Private Eyes
The 36 Crazy Fists
To Kill with Intrigue
Snake & Crane Arts of Shaolin
Magnificent Bodyguards
Snake in the Eagle's Shadow
Drunken Master
Spiritual Kung Fu
Half a Loaf of Kung Fu
Two in Black Belt
The Fearless Hyena
Dragon Fist
Immortal Warriors
Master With Cracked Fingers
The Big Brawl
The Young Master
Read Lips
The Cannonball Run
The Gold-Hunters
Dragon Lord
Fantasy Mission Force
Fearless Hyena Part II
Winners and Sinners
Project A
Wheels on Meals
Cannonball Run II
Pom Pom
Police Story
Heart of Dragon
Ninja Thunderbolt
The Protector
My Lucky Stars
Twinkle, Twinkle Lucky Stars
Naughty Boys
Project A Part II
Armour of God
That Enchanting Night
Police Story 2
Dragons Forever
The Inspector Wears Skirts
Rouge
Miracles
The Inspector Wears Skirts II
Island of Fire
The Outlaw Brothers
Stage Door Johnny
Story of Kennedy Town
A Kid from Tibet
Armour of God II: Operation Condor
Angry Ranger
Beauty and the Beast
Police Story 3
The Twin Dragons
The Shootout
Once a Cop
City Hunter
Crime Story
Kin chan no Cinema Jack
Drunken Master II
Thunderbolt
Rumble in the Bronx
Police Story 4: First Strike
Mr. Nice Guy
An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn
Rush Hour
Who Am I?
Hot War
King of Comedy
Gorgeous
Gen-X Cops
Şangaylı Kovboy
Jackie Chan Adventures
Rush Hour 2
The Accidental Spy
The Tuxedo
The Medallion
The Twins Effect
Şangay Şövalyeleri
New Police Story
Twins Effect II
Around the World in 80 Days
Enter the Phoenix
The Myth
Everlasting Regret
Rob-B-Hood
Rush Hour 3
The Forbidden Kingdom
Kung Fu Panda
Run Papa Run
Wushu
Shinjuku Incident
The Spy Next Door
Junior Soldiers
The Karate Kid
'Kung Fu Panda 2'
1911
Legendary Amazons
CZ12
Police Story 2013
The King of Master Kung Fu
Skiptrace
Kung Fu Panda 3
Railroad Tigers
Kung Fu Yoga
Fındık İşi 2
The LEGO Ninjago Movie
The Foreigner
Bleeding Steel
Viy 2: Journey to China
Shanghai Dawn