Jackie Chan kimdir? Jackie Chan kaç yaşında ve nereli? Jackie Chan hangi filmlerde oynadı? Jackie Chan hayatı ve biyografisi!

Ünlü sinema aktörü Jackie Chan uzun yıllardır filmleri ve yapımları ile hepimizin gönlünde yer edindi. Özellikle askiyon ve macera dolu filmleri ile bizleri kendisine hayran bırakan isim Jackie Chan hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için ele aldık.

JACKİE CHAN KİMDİR?

Chan Kong-Sang ya da Jackie Chan Sing Lung ya da bilinen adıyla Jackie Chan (d. 7 Nisan 1954, Hong Kong), dövüş ustası, aktör, yönetmen, yapımcı, senarist, dublör, dublör koordinatörü, ses dublajcısı, kameraman ve şarkıcıdır.

Filmlerinde; akrobatik dövüş stili, eğlenceli bir unsur oluşturan zamanlaması ve çevresindeki eşyaları silah olarak kullanması ile tanınır. Jackie Chan, 1962'den beridir 100'ün üstünde filmde oynamıştır. Hollywood Bulvarı'nda kendi adına yapılmış yıldızı vardır.

Filmlerinde çoğu zaman şarkıları da seslendirmektedir ve 1980'lerde başlayan bir pop müzik kariyeri de vardır.

Çin'deki iç savaştan kaçıp mülteci olarak 1960 yılında Canberra, Avustralya'ya sığınmalarından önce Jackie Chan'in annesi ve babası Lee-Lee ve Charles Chan Hong Kong'daki Fransız büyükelçiliğinde kahyalık ve hizmetçilik yapıyorlardı. Chan Hong Kong'daki gelişme yıllarını bu elçilikte geçirmiştir. Chan'ın doğduğundaki Çince adı olan Chan Kong-Sang "Hong Kong'da doğdu" anlamına gelmektedir.

1982'de Chan, Tayvanlı Lin Feng-Chiao ile evlendi.

Hong Kong'daki Pekin Opera okulunda; Usta Yu Jim Yuen 'den Sammo Hung, Yuen Biao, Yuen Qiu ve Corey Yuen gibi isimlerle birlikte eğitim almıştır.

Filmin birçoğu Çin'de Hong Kong'da ve İngiltere'de çekilmiştir.

Oyunculuk kariyerinde dublörlük ve figüranlık yaptığı filmler de görülür, Bruce Lee'nin başrolde oynadığı Ejder Kalesi filmi bunlardan biridir. Tehlikeli sahnelerin çoğunda dublör, ip veya özel efekt kullanmamıştır, bu yüzden pek çok kez kolundan, bacağından, burnundan, omuzundan, yaralanmıştır.

Chan, hem Doğu hem de Batı yarımkürede yaygınlaşan, dünyadaki en tanınabilir ve etkili sinema kişiliğinden biridir ve Hong Kong Yıldızlar Bulvarı ve Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda yıldızı bulunmaktadır.

Çeşitli pop şarkılarında, çizgi filmlerde ve video oyunlarında referans aldı. Operasyonel olarak eğitilmiş bir vokalist ve aynı zamanda birçok albüm çıkarmış ve başrolde yeraldığı filmlerde birçok Cantopop ve Mandopop tarzında şarkısı söyleyen bir yıldızdır. Ayrıca dünyaca ünlü bir hayırsever ve Forbes dergisinin en iyi 10 ünlü ünvanından biri olarak seçilmiştir.

2004 yılında, film akedemisyeni Andrew Willis, Chan'in "belki de" "dünyanın en tanınmış yıldızı" olduğunu belirtti. Forbes, 2015 yılında servetini 350 milyon $ olarak tahmin etti (2016 itibarıyla) ve 2016'dan itibaren dünyanın en yüksek ücretli ikinci oyuncusu oldu.

Jackie Chan, 1982 yılında Tayvanlı aktris Lin Feng-Jiao (Joan Lin) ile evlendi. Aynı yıl oğlu oldu. Oğlu şarkıcı ve aktör Jaycee Chan'dir. 1990 Miss Asya Güzellik Yarışmasının birincisi Elaine Ng Yi-Lei, 1999 yılında Jackie Chan'den hamile olduğunu açıkladı ve kamu spekülasyonlarından sonra Jackie Chan ile bir ilişki yaşadığını duyurdu. Kısa süre sonra Elaine Ng Yi-Lei, 19 Kasım 1999 tarihinde Etta Ng Chok Lam isminde bir kız çocuğu doğurdu. Her ne kadar Elaine'in yaşam masrafları için her ay 70.000 HK doları ve Şanghay'a taşındığında 600.000 HK doları vermesine rağmen, işlemlerin daha sonra avukatı tarafından böyle bir şeyin olmadığı iddia edildi. Jackie Chan ise sadece dünya'daki her erkeğin işlediği bir suçu işlediğini söyledi.Ancak Elaine, Jackie Chan olmadan kızının büyütüp bakmaya karar verdiğini açıkladı. Jackie Chan, kızının doğumundan bu yana kendisiyle hiç tanışmamıştır.

Jackie Chan'in ayrıca Şanghay'da yaşayan Austin Chan Chun-Hin adlı bir yeğeni vardır.

Jackie Chan akıcı bir şekilde Kantonca, Mandarin ve İngilizce Amerikan işaret dili konuşabilmekte ve aynı zamanda biraz, Almanca, Korece ve Japonca'nın yanı sıra biraz İspanyolca ve Tayca konuşabilmektedir.

Chan, 2009 yılında Kamboçya Üniversitesi'nden fahri doktora aldı.

Jackie Chan bir Budistdir.

Chan, hevesli bir Futbol hayranıdır ve Hong Kong millî futbol takımı, İngiltere millî futbol takımı ve Manchester City FC takımını desteklemektedir.

Jackie Chan, filmlerinden ilham aldığı kişiler olan İtalyan ikili Bud Spencer ve Terence Hill hayranıdır

JACKİE CHAN FİMLERİ NELER?

Big and Little Wong Tin Bar

The Love Eterne

The Story of Qin Xiang Lin

The Eighteen Darts (Part 1)

The Eighteen Darts (Part 2)

Come Drink with Me

A Touch of Zen

Fist of Fury

Enter the Dragon

Facets of Love

Eagle Shadow Fist

Kung Fu Girl

Little Tiger of Canton

Chinese Hercules

Fists of the Double K

The Golden Lotus

Police Woman

Supermen Against the Orient

All in the Family

Bruce Lee and I

No End of Surprises

The Himalayan

The Young Dragons

New Fist of Fury

Dance of Death

Shaolin Chamber of Death

Hand of Death

Killer Meteors

The Private Eyes

The 36 Crazy Fists

To Kill with Intrigue

Snake & Crane Arts of Shaolin

Magnificent Bodyguards

Snake in the Eagle's Shadow

Drunken Master

Spiritual Kung Fu

Half a Loaf of Kung Fu

Two in Black Belt

The Fearless Hyena

Dragon Fist

Immortal Warriors

Master With Cracked Fingers

The Big Brawl

The Young Master

Read Lips

The Cannonball Run

The Gold-Hunters

Dragon Lord

Fantasy Mission Force

Fearless Hyena Part II

Winners and Sinners

Project A

Wheels on Meals

Cannonball Run II

Pom Pom

Police Story

Heart of Dragon

Ninja Thunderbolt

The Protector

My Lucky Stars

Twinkle, Twinkle Lucky Stars

Naughty Boys

Project A Part II

Armour of God

That Enchanting Night

Police Story 2

Dragons Forever

The Inspector Wears Skirts

Rouge

Miracles

The Inspector Wears Skirts II

Island of Fire

The Outlaw Brothers

Stage Door Johnny

Story of Kennedy Town

A Kid from Tibet

Armour of God II: Operation Condor

Angry Ranger

Beauty and the Beast

Police Story 3

The Twin Dragons

The Shootout

Once a Cop

City Hunter

Crime Story

Kin chan no Cinema Jack

Drunken Master II

Thunderbolt

Rumble in the Bronx

Police Story 4: First Strike

Mr. Nice Guy

An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn

Rush Hour

Who Am I?

Hot War

King of Comedy

Gorgeous

Gen-X Cops

Şangaylı Kovboy

Jackie Chan Adventures

Rush Hour 2

The Accidental Spy

The Tuxedo

The Medallion

The Twins Effect

Şangay Şövalyeleri

New Police Story

Twins Effect II

Around the World in 80 Days

Enter the Phoenix

The Myth

Everlasting Regret

Rob-B-Hood

Rush Hour 3

The Forbidden Kingdom

Kung Fu Panda

Run Papa Run

Wushu

Shinjuku Incident

The Spy Next Door

Junior Soldiers

The Karate Kid

'Kung Fu Panda 2'

1911

Legendary Amazons

CZ12

Police Story 2013

The King of Master Kung Fu

Skiptrace

Kung Fu Panda 3

Railroad Tigers

Kung Fu Yoga

Fındık İşi 2

The LEGO Ninjago Movie

The Foreigner

Bleeding Steel

Viy 2: Journey to China

Shanghai Dawn