Jacinda Ardern kimdir? Jacinda Ardern kaç yaşında, nereli?

Jacinda Ardern, henüz 17 yaşında siyasete adım attı. İlk olarak İşçi Partisi'ne üye oldu ve Tony Blair ile Helen Clark'ın ekibinde çalıştı. Kendisini sosyal demokrat ve ilerici olarak tanımlayan Jacinda Ardern, görevdeyken anne olan ikinci başbakan oldu.

JACİNDA ARDERN KİMDİR?

Tam adı Jacinda Kate Laurell Ardern olan siyasetçi, 26 Temmuz 1980 tarihinde Hamilton, Yeni Zelanda'da dünyaya geldi. Waikato Üniversitesi'nden mezun oldu. Yeni Zelanda İşçi Partisi üyesi olan Ardern, 19 Ekim 2017'de ülkesi Yeni Zelanda'nın yeni başbakanı seçilerek, 26 Ekim 2017'de göreve başladı. Ünlü isim, kapitalizme karşı yaptığı cesur açıklamalarla dikkat çekti.

Ocak 2018'de hamile olduğunu duyuran Jacinda Ardern'in aile kökleri İngiliz asıllıdır. Yeni Zelanda Başbakanı'nın partneri, televizyon sunucusu Clarke Gayford'dur ve çiftin 2018 yılında dğnyaya gelen bir kızı bulunuyor.

2017 yılındaki seçim yarışında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la kıyaslandı. Seçimleri kazandıktan sonra popülerliği daha da artan Ardern, boş zamanlarında DJ'lik yapıyor.