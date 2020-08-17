İzzet Yıldızhan Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti

Önceki akşam bir düğünde sahne alan Yıldızhan, "Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım ve gururlandım. Bizleri kardeş yapan içimizdeki bu saf temiz kalplerimiz. Memleketimle bir kez daha gurur duydum. Önümüzdeki günlerde memleketim Diyarbakır'a bir ziyaretim olacak. O güzel kardeşlerimi bulup, tanışmak istiyorum. Onlara güzel hediyelerim olacak. Bundan sonra bir İzzet abileri var. Bu değerlerimize, bu kardeşlerimize sahip çıkmak bizlerin görevi" dedi.



