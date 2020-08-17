İzzet Yıldızhan Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Bir sosyal deneyde aç olduklarını söyleyen Youtuberlar için seferber olan Diyarbakırlı çocukların yaptığı iyilik sosyal medya büyük ses getirilmesinden sonra, Diyarbakırlı olan usta isim İzzet Yıldızhan, çocukların yaptığı bu güzel davranıştan dolayı onlarla tanışmak istediğini belirtti.
17.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:01
Önceki akşam bir düğünde sahne alan Yıldızhan, "Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım ve gururlandım. Bizleri kardeş yapan içimizdeki bu saf temiz kalplerimiz. Memleketimle bir kez daha gurur duydum. Önümüzdeki günlerde memleketim Diyarbakır'a bir ziyaretim olacak. O güzel kardeşlerimi bulup, tanışmak istiyorum. Onlara güzel hediyelerim olacak. Bundan sonra bir İzzet abileri var. Bu değerlerimize, bu kardeşlerimize sahip çıkmak bizlerin görevi" dedi.