İznikli hayırsever, bakkal bakkal gezip yoksulların borcunu ödedi

Bursa'nın İznik ilçesindeki 4 ayrı bakkala giden bir hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödemek istediğini söyledi. 14 vatandaşa ait 6 bin TL'lik borcu ödeyen hayırsever, bugünlerde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

TOPLAM 6 BİN TL ÖDEDİ

Bursa'nın İznik ilçesindeki Yeşil Cami, Mahmut Çelebi ve Yeni Mahalle'de bulunan 4 bakkala giden bir hayırsever, vatandaşların borçlarını ödemek istedi. Hayırsever, veresiye defterinde dar gelirli 14 vatandaşa ait olan 6 bin TL'lik borcu ödedi. Yeni Mahalle'de Mücahit adlı bakkalın işletmecisi İlyas Çakmak, yaşananları şöyle anlattı: "Akşamüstü ismini açıklamayan bir vatandaş geldi. Veresiye defterimi açmamı istedi. Defterde yaklaşık 15 kişi kayıtlı. İçlerinden ciddi anlamda ihtiyaç sahibi olan 4 kişiyi belirledik. Hepsinin toplam borcu bin 800 TL tuttu. Çıkarıp hepsini ödedi" ifadelerini kullandı.