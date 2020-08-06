İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin

İznik Gölü'nde her yıl olan çekilmenin bu sene 20 metreyi bulması vatandaşları ve işletmecileri tedirgin etti. Vatandaşlardan biri "En küçük tekneyle bile çıkamıyoruz, barajlar bu durumda etkili" diyerek endişelerini dile getirdi.

Yaz aylarının gelmesi havanın ısınmasıyla birlikte her yıl bir miktar çekilen İznik Gölü'nde bu sene 20 metrelik bir çekilme yaşanıyor. Çekilme ile birlikte kıyıdaki tekneler toprak üzerinde kalırken, oluşan görüntü tatilcileri ve işletmecileri tedirgin etti.

Türkiye'nin beşinci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyük gölü olan İznik Gölü'nde su bun yıl da çekildi. Ancak bu yılki çekilmesi 20 metre oldu.

"BARAJLAR NEDENİYLE GÖL BESLENMİYOR"

Göl çevresinde bulunan Turizmci Ali Karaman endişelerini şöyle dile getirdi:

"Gerçekten her geçen gün ve her saniye su eksiliyor. Yaklaşık 10-15 metre çekilme ve 1 metre düşüş var. Limandan küçük tekneler ile karaya çıkmaya zorlanıyoruz. Havaların sıcak gitmesi ve buharlaşmasının yanı sıra İznik Gölü'nü besleyen derelerin ağızlarında barajlar yapıldı. İznik karın bölgesi ve bu nedenle barajlar besleniyor göl yerine. Kaygılı ve üzüntülüyüz"

20 METRE ÇEKİLDİ



İznik gölü kıyısında çay bahçesi bulunan Erol Aslan ise, "Aşırı bir çekilme var. Endişe verici. Her gün müşterilerimiz bunu soruyorlar. Göl 20 metre kadar çekildi" dedi.