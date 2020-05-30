İzne gelen askeri öldüren şüpheli: Küfretti, rastgele ateş ettim
SAMSUN'da, askerden izinli gelen Furkan Demircan'ı (21) motosikletiyle seyir halindeyken pompalı tüfekle vurarak öldüren Furkan Çelik, ifadesinde, "Yanımızdan geçerken bana küfretti.
SAMSUN'da, askerden izinli gelen Furkan Demircan'ı (21) motosikletiyle seyir halindeyken pompalı tüfekle vurarak öldüren Furkan Çelik, ifadesinde, "Yanımızdan geçerken bana küfretti. Ben de sinirlenip otomobilde bulunan pompalı tüfekle rastgele ateş ettim" dedi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde dün meydana gelen olayda, Tekirdağ'daki vatani görevinden izinli gelen Furkan Dermircan'a motosikletiyle seyir halindeyken, otomobille gezen Furkan Çelik, pompalı tüfekle ateş etti. Demircan olay yerinde hayatını kaybederken, Çelik beraberindeki 2 kişiyle birlikte kaçtı.
Pompalı tüfeği ateşleyen Furkan Çelik, poliste verdiği ifadesinde "Biz otomobil ile geziyorduk. Yanımızdan motosikletiyle geçerken bana küfretti. Ben de sinirlenip, otomobildeki pompalı tüfeği alıp, rastgele ateş ettim" dedi.