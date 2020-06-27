Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
İzmir'de kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü. İkili arasında görüntülenen tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine erkek, genç kıza tokat ve yumruk attı. Genç kız ise kendisini korumak için erkeğin kollarını tutmaya çalıştı.
27.06.2020 07:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:16
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede tartıştığı genç kızı darbetti. Genç kızın şiddet gördüğü anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, caddede genç kızla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, genç kıza tokat attı, yumrukladı.
GENÇ KIZ KENDİSİNİ SAKINDI
Genç kız, saldırganın kollarını tutarak kendini korumaya çalıştı. Bu sırada bir vatandaş cep telefonuyla olay anının saniye saniye görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı darbeden kişinin yakalanıp, cezalandırmasını istedi.