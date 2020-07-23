Akan trafikte diğer araçlarla çakmak alışverişi yapma ve şişe tokuşturma anları kamerada
İzmir Konak'ta seyir halindeki hafif ticari araç içindeki yolcunun önce bir motosikletliyle çakmak alışverişi yapması ardından da başka bir aracın içindekilerle bira şişesi tokuşturması pes dedirtti.
23.07.2020 02:22 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:07
İzmir'in Konak ilçesinde, seyir halindeki hafif ticari araçtaki kişinin önce bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yapması, ardından yine seyir halindeyken bir otomobildekiler ile bira şişesi tokuşturması görenleri hayrete düşürdü.
BAŞKA SÜRÜCÜLER SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEDİ
Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda kameralara yansıyan olayda; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, Konak yönünden Balçova istikametine seyir halinde olduğu sırada, ön koltukta oturan kişi önce yanından geçen bir motosiklet sürücüsü ile çakmak alışverişi yaptı.
Daha sonra aynı hafif ticari araçtaki bir kişi, bu kez yanına yanaşan başka bir otomobilin sürücüsü ile içki şişesi tokuşturdu. Yaşanan bu anlar ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.