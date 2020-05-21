İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı

İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı "Çav Bella" çalınmasının ardından benzer bir skandal bugün de yaşandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından, kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı paylaşımları üzerine Müftülükten açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir" denildi.

MERKEZİ SİSTEM UYGULAMASI DURDURULDU

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20 Mayıs çarşamba günü ilimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir."