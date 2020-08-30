İZMİR Kızına sahip çıktığı için tehdit eden damadı, aracına da sopayla zarar verdi

Kızına sahip çıktığı için tehdit eden damadı, aracına da sopayla zarar verdi

İZMİR'de Gürbüz D. (27), şiddet gösterdiği eşi Sevgi D. (27) babaevine dönünce kayınpederi Resul Bayram'ı tehdit etmeye başladı. Eşini yeniden kendisi ile yaşamaya zorlayan ve tehditlerini sürdüren Gürbüz D., en son yanındaki bir grupla kayınpederinin evinin önüne giderek park halindeki aracını sopayla parçaladı. O anlar, Bayram'ın yakınlarınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Damadı tarafından sürekli tehdit edildiğini söyleyen Resul Bayram, "Kızımın, torunumun ve kendi ailemin can sağlığından endişe ediyorum. Gürbüz D. bizleri sürekli öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

Bayraklı ilçesinde yaşayan Sevgi D., ailesinin itirazlarına rağmen 2 sene önce çarşaf satışı yapılan işletmenin sahibi Gürbüz D. ile evlendi. Evliliklerinin 5'nci ayında Sevgi D. hamile kaldı, Gürbüz D. ise işlediği bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Gürbüz D. cezaevinden çıktıktan bir süre sonra eşi Sevgi D.'ye şiddet uygulamaya başladı. Bu dönem karakola da başvuran Sevgi D., iddiaya göre, eşinin tehditleri nedeniyle korkup ne darp raporu alabildi ne de şikayetçi olabildi. Babasının sahip çıkarak evine götürdüğü Sevgi D.'yi, bir süre sonra eve gelen eşi zorla buradan aldı. Gürbüz D., bu olaylardan sonra kayınpederi Resul Bayram husumet gütmeye başladı. İddiaya göre defalarca kayınpederini arayıp tehtit eden Gürbüz D., son 1 ay içinde 2 kez Resul Bayram'ın evinini önüne kalabalık gruplarla geldi.

Gürbüz D.'nin en son gerçekleştirdiği olay, Bayram'ın yakınlarınca cep telefonu kamersıyla görüntülendi. Gürbüz D. bir grupla kayınpederinin hafif ticari aracına zarar verdi. Görüntülerde Gürbüz D.'nin, Bayram'ın aracına sopayla vurup camlarını kırdığı, kapılarına zarar verdiği görüldü. Resul Bayram, son olay sonrası karakola giderek şikayetçi oldu. Gürbüz D.'nin arandığı öğrenildi.

'HİÇ İSTEMEDİM, MECBUR KALDIM'

Daha önce de kızını şiddet uyguladığı için kızını almaya çalıştığını dile getiren Resul Bayram, Gürbüz D.'nin kendisine pompalı tüfek de doğrulttuğunu dile getirerek, "Gürbüz. D. ile kızım 2 sene önce evlendi. Ben aslında en başından beri bu evliliği istemiyordum. Psikopat olduğunu evlenmeden önce araştırıp öğrenmiştim. Ama kızım çok istedi, beni zorladı. 'Vermezsen kaçarım' dedi. Mecbur kaldım, verdim. Evlendikten 4 ya da 5 sonra kızım hamile kaldığında hapishaneye girdi. 6-7 ay boyunca ailemle birlikte dükkanına baktım. 100 bin TL kadar borcu vardı, onu ödedim" dedi.

'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR, KORKUYORUZ'

Kızının ve torununun Gürbüz D. tarafından zorla tutulduğunu ve hapis hayatı yaşadıklarını söyleyen Bayram, "Bu olay 21 Ağustos Cuma günü saat 18.00'de yaşandı. Görüntüleri 15 yaşındaki kızım korkudan perdenin arkasından çekmiş. Onun da psikolojisi bozuldu. Bu kişi gereken cezayı bulsun. Elini kolunu sallayarak geziyor. Şu an korku içindeyiz. Benim ve ailemin can güvenliği tehlikede. Ne zaman gelip bize zarar vereceğini bilemem. Madde kullanıyor. Benim kızım şu an tehditle tutuluyor. Kızımı 'Benden ayrılırsan seni, babanı, aile öldüreceğim' diyerek tehdit ediyor. Benim kızımı ve torunumu eve kilitliyor. 1.5 buçuk yaşındaki torunum güneş yüzü görmüyor. Bu kişiye gereken ceza verilsin kanun ne ise yerini bulsun. Aracı yaptıracak param yok. Şu an 15 bin lira masrafı var. Ben inşaatta çalışıyorum. İşe götürecek malzemelerimi götüremiyorum. Bu olaydan sonra karakola gittim pazartesi günü avukat ile birlikte savcılığa gideceğiz" diye konuştu.