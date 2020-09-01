Kamyonda doğan babası da kamyoncu olan şoför gelin arabasını da kamyon yaptı

Kamyonda doğan ve babası da kamyoncu olan şoför adeta kaderinden kaçamadı ve kamyonunu gelin arabası yaptı.

İzmir'in Buca ilçesinde dünya evine giren çiftin, düğün arabasına çevirdiği kamyon dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi topladı. Kaynaklar bölgesinde düzenlenen düğün törenine kamyon gelin arabası damgasını vurdu. İki kuşaktır kamyonculuk yapan Sun ailesinin düğün töreninde gelin arabası da kamyon oldu.

ŞAŞKIN BAKIŞLARLA DÜĞÜN ALANINA GEÇTİLER

Aracı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ömer Sun (23) ve Bahar Sun (20) çifti, davetlilerin şaşkın bakışları arasında düğün alanına geçti. İlginç gelin aracını gören vatandaşlar, cep telefonlarının kamerasıyla görüntülemeyi ihmal etmedi. Kamyondan gelin aracının görüntüsü sosyal medyadan da paylaşıldı. Vatandaşların beğenisini topladı.

"ANNEM BENİ KAMYONDA DOĞURDU"

Kamyon gelin arabasının sahibi damat Ömer Sun, "Babam da kamyoncuydu. Annem beni kamyonda doğurdu. Çocukluğumdan beri kamyonculuk yaparım. Kamyonculuk benim evimdir. Orada yatar orada yaşarım. Çok tehlikeler atlattım, kamyon benim her şeyim. Çocukluğumdan beri hayalimdir. Evlendiğim zaman eşimle bu hayali gerçekleştirmekti. Allah'ta bize bugünleri nasip ettiği için mutluyuz. Mesuduz. En büyük hayalimdi. Yaptım. Hamdolsun Allah'a" dedi.