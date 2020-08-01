İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından Bornova'da da makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahaleleri sürüyor.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü.

BORNOVA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Bornova ilçesi Homeros Vadisi yakınlarında da henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi. 2 ayrı noktada çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BODRUM'DA DA YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bayraktepe olarak adlandırılan bölgede yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında Bayraktepe ve çevresi yandı.

Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi yakınlarında bulunan Bayraktepe'de saat 15.45 sıralarında çıkan yangın, aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgeyi sardı. Otluk ve makilik alandaki yangına araç ile ulaşım olmadığı için karadan müdahale edilemedi. Bayraktepe ve çevresi yanarken, yayılma riski bulunmayan yangına karşı alana araçla ulaşılan bölgelere kadar gelinerek tedbir alındı.