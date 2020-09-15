Kaçak kazı yapmak için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cansız bedeni bulundu

İzmir'de, kaçak kazı yapılan alanda göçük meydana gelmişti. Kazı için orada bulunan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenleri göçükten çıkarıldı. Diğer üç şahsın ise sağlık durumları iyi.

15.09.2020 02:31 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:04

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapılan alanda meydana gelen göçükte kalan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren ve burada hayatını kaybeden kişilerin Altan Adnan Sarıbaş (61) ve Masum Yenidünya (36) olduğu belirlendi.

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JENARATÖRÜN DUMANINDAN ZEHİRLENDİLER

Kuyudan yaralı olarak son çıkarılan Şahin Vural'ın (35) ise Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, Sarıbaş ve Yenidünya'nın kuyuya kaçak kazı sırasında indirilen jeneratörün dumanından zehirlendikleri iddiasında bulunuldu.

5 KİŞİDEN İKİSİ ÖLDÜ

Efes Antik Kenti yakınında Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu kuyudaki gazdan zehirlenmiş, fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkarak Selçuk Devlet Hastanesine başvurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Türkeç ve Kutlu'nun kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kuyudaki 2 kişinin cesedine ulaşılmış, bir kişide yaralı olarak kurtarılarak tedaviye alınmıştı.