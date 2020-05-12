İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir Tabip Odası üyesi, iç hastalıkları uzmanlığı olan emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu'na, bir süre önce yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

SAĞLIK DURUMU AĞIRLAŞINCA YOĞUN BAKIMA ALINDI

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alınan Dingiloğlu, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavisine devam edilen emekli doktor, bu sabah yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası'nca Galip Berkan Dingiloğlu'nun cenazesinin, kentte toprağa verileceği duyuruldu.