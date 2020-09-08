11 yaşındaki kız çocuğu izlediği belgeselden etkilendi, Afrika'da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı

Kayseri'de yaşayan 11 yaşındaki Yaren Bada, izlediği bir belgeselde hayırseverlerin Afrika'da su kuyusu açtırdığını görünce bir proje başlattı. Yaren Bada, bahçelerinde yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri apartmanın bahçesinde komşularına satarak, Afrika'da su kuyusu açtırmak için para biriktiriyor.

"AFRİKA'DAKİ İNSANLARIN SEVİNCİNİ FARK ETTİM"

İzlediği belgesellerde insanların mutluluğunu görüp araştırma yaparak, su kuyusu hissesi aldığını ve amacının tek başına bir kuyu açtırmak olduğunu söyleyen 11 yaşındaki Yaren Bada, "Burada kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz organik ürünleri satışa çıkarıyoruz ve oradan topladığımız paralarla Afrika'da su kuyusu açmayı planlıyoruz. Bu düşünce de şöyle gelişti, ben belgesel izlemeyi çok seviyorum. Bir belgeselde hayırseverlerin su kuyusu açtıklarını gördüm ve oradaki insanların sevincini de fark ettim aslında. Biraz araştırma yaptım ve araştırmalarım sonucunda hisse satın alınabileceğini öğrendim ve kendi biriktirdiğim paralarla hisse satın aldım. Bu sefer de komşularımızı da dahil etmek istedim. Apartmandan arkadaşım Melis ile beraber burada ürünlerimizi satıyoruz ve o da bana yardımcı oluyor. Meyve satışlarını da binamızın bahçesinde yapıyorum. Dün satmaya başladık ve dün de güzel sattık, bugün de güzel satmayı düşünüyoruz. İyilik bulaşıcıdır" dedi.

"KÜÇÜCÜK BİR ŞEY BÜYÜK İYİLİKLERE DÖNÜŞEBİLİYOR"

Arkadaşına satış yapmasında yardımcı olan 9 yaşındaki Melis Kıran ise, "Burada ben de arkadaşıma yardım ediyorum ve böyle bir şeyi düşünüp de yaptığı için, kendisiyle gurur duyuyorum ve kendisine burada yardım ediyorum. Bu sayede küçücük bir şey büyük iyiliklere dönüşebiliyor ve biz de büyük bir iyilik yapmış oluyoruz bu sayede" dedi.

"AFRİKA DÜNYANIN KANAYAN YARASI"

Afrika'nın dünyanın kanayan yarası olduğunu ve kızının da bu konulara çok duyarlı olduğunu söyleyen Anne Özden Bada, "Burada kızımın yaptığı bir farkındalık projesiydi ve Yaren her konuda çok duyarlı bir çocuk. Böyle yardımları da çok seviyor. Biz de birlikte fikir yürüttük ne yapabiliriz? Nasıl para toplayabiliriz? diye. Bahçemizdeki ürünlerimiz vardı, onları komşularımıza satarak bir gelir elde edeceğimiz düşündük. Sağ olsun komşularımız da bu konuda çok yardımcı oldular. Şimdilik çok iyi gidiyor ve umduğumuzdan çok daha güzel para topladık. Amacımız tek başımıza bir su kuyusu açabilmek ama elimizden geleni yapacağız. Bizlerin sadece yaşadığımız yerdeki hayata değil, başkalarının hayatına da dokunmamız gerektiğini düşünüyorum. Afrika bence dünyanın kanayan yarası ve elimizden geldiğince onlara destek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.