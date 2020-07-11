İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Yılbaşında evinde verdiği "zenneli" parti ile gündeme gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, çakarlı bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada binlerce kişinin duruma tepki göstermesi sonrasında Türkkan, sosyal medya hesabını kapattı.

ARKADAŞLARININ YANINA GİDERKEN EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANDI

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın modacı kızı Dilara Türkkan, çakar takılı bir araçla emniyet şeridinde hızla giden bir araç içerisinden çekilen videoyu Instagram hesabından paylaşıp, "Geliyorum" yazısı ile paylaştı. Türkkan, trafik kurallarının hiçe sayıldığı görüntülerin ardından, arkadaşları ile olan fotoğrafını "Yetişirim demiştim" yazısı ile paylaştı.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Türkkan'ın paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu. Binlerce kişi Türkkan'ın paylaşımlarını kendi hesaplarından paylaşarak duruma tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Dilara Türkkan paylaşım yaptığı sosyal medya hesabını kapattı.

ZENNELİ PARTİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan, Türkkan daha önce de yaptığı sosyal medya paylaşımları ile gündeme oturdu. Son olarak 1 Ocak'ta evinde verdiği "zenneli" yılbaşı partisini sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşan Dilara Türkkan, yine gündeme oturmuştu.