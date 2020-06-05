İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine Kim Milyoner Olmak İster? repliğiyle tepki verdi
Dün akşam açıklanan 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edilmesine İYİ Parti, Twitter hesabından Kenan İmirzalıoğlu fotoğrafı ve "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" paylaşımıyla karşılık verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıklanan sokağa çıkma yasağını bugün iptal etmesinin ardından İYİ Parti Twitter hesabından esprili bir karşılık verdi.
"SON KARARINIZ MI SAYIN ERDOĞAN?"
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı'nın Twitter hesabından paylaştığı "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" mesajını alıntılayarak "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" yazdı.
Paylaşımda dikkat çeken bir diğer nokta ise İYİ Parti'nin "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programına atıfta bulunarak programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun da gülerken çekilen bir karesini paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Dün akşam 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 6-7 Haziran tarihlerinde 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada yasağı iptal ettiğini duyurdu. Erdoğan vaka sayıları artmasına rağmen vatandaşlardan bu yönde bir talep geldiğini de belirtti.