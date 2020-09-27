Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş, kozlarını Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda paylaşacak. Hafta içi Avrupa macerası biten Beşiktaş morallenmek için galibiyet istiyor. Konyaspor ise bu sezon ilk üç puanıyla tanışmanın peşinde. Mücadelede sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Hafta içi UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rio Ave'ye penaltılarda elenerek hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşarak ligde iyi gidişatını sürdürmek istiyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligdeki ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında alma niyetinde.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almazken, yeni transfer Aboubakar yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.
Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, A. Kerim, Guilherme, Amir, Marko, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi
BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, NSakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 18: Cikalleshi'nin sol kanattan ceza alanı içine pasında Shengelia'nın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak N'Sakala'ya çarparak kornere çıktı.
Dakika 28: Ömer Ali'nin çok çabuk kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bomboş yükselen Shengelia'nın kafası ağlarla buluştu.
Dakika 41: Ömer Ali Şahiner'in sol taraftan kullandığı köşe atışında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.