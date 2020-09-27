Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş, kozlarını Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda paylaşacak. Hafta içi Avrupa macerası biten Beşiktaş morallenmek için galibiyet istiyor. Konyaspor ise bu sezon ilk üç puanıyla tanışmanın peşinde. Mücadelede sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.