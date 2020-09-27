Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım
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Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım

27.09.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:32
Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş, kozlarını Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda paylaşacak. Hafta içi Avrupa macerası biten Beşiktaş morallenmek için galibiyet istiyor. Konyaspor ise bu sezon ilk üç puanıyla tanışmanın peşinde. Mücadelede sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rio Ave'ye penaltılarda elenerek hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında 3 puana ulaşarak ligde iyi gidişatını sürdürmek istiyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligdeki ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında alma niyetinde.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, sakatlığı nedeniyle maçın kadrosunda yer almazken, yeni transfer Aboubakar yedek kulübesinde forma şansı bekleyecek.

Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Uğur, A. Kerim, Guilherme, Amir, Marko, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Vida, NSakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 28: Ömer Ali'nin çok çabuk kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bomboş yükselen Shengelia'nın kafası ağlarla buluştu.

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