İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
İtalya'da Serie A kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde antrenmanlara başlamasına izin verildi.
11.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:15
Koronavirüs nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'da futbolun geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı. Buna göre, 18 Mayıs'tan itibaren Serie A ekiplerinin takım halinde antrenman yapmasına izin verildi.
BİREYSEL OLARAK ANTRENMAN YAPIYORLARDI
Geçtiğimiz günlerde Serie A kulüpleri bireysel antrenmanlarına başlamış ayrıca takımlara koronavirüsü testleri yapılmaya başlanmıştı.