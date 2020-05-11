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İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek

İtalya'da Serie A kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım halinde antrenmanlara başlamasına izin verildi.

İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek
11.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:15

Koronavirüs nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'da futbolun geleceğine yönelik önemli bir adım atıldı. Buna göre, 18 Mayıs'tan itibaren Serie A ekiplerinin takım halinde antrenman yapmasına izin verildi.

BİREYSEL OLARAK ANTRENMAN YAPIYORLARDI

Geçtiğimiz günlerde Serie A kulüpleri bireysel antrenmanlarına başlamış ayrıca takımlara koronavirüsü testleri yapılmaya başlanmıştı.

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