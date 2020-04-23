İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan İtalya'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549'a yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI İLK KEZ YENİ VAKALARIN SAYISINI GEÇTİ

Ülkede toplam vaka sayısı bir günde 2 bin 646 arttı ve 189 bin 973 oldu. Toplam vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,4 oldu.

Son 24 saat içinde iyileşen Kovid-19 hastalarının sayısı ise 3 bin 33 ile rekor kırdı. İyileşen hastaların toplam sayısı 57 bin 576'ya ulaştı.

Bir gün içinde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti.Yoğun bakım servislerinde tedavi gören Covid-19 hastası sayısı da son 20 gündür olduğu gibi bugün de azaldı. Halen yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 267.

İtalya'da bugüne kadar 1 milyon 52 bin 577 kişiye, toplamda 1 milyon 579 bin 909 test yapıldı.

ABD VE İNGİLTERE'DE BİR GÜNDE 2 BİN 326 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, ölümcül salgın nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği ABD ve Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'de de ölü sayısı korkunç rakamlara ulaştı.

ABD'de 23 Nisan tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 1710 artarak 46 bin 785'e yükseldi. İngiltere'de ise 23 Nisan'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.