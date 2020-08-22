İsveç'ten geldi, babaları tarafından kaçırılan torunlarını arıyor
İSVEÇ'te yaşayan Ayhan Akgün, kızlarından boşanan ve aynı zamanda yeğenleri de olan iki damadı tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü torunlarını İzmir'de sokak sokak gezerek arıyor.
İSVEÇ'te yaşayan Ayhan Akgün, kızlarından boşanan ve aynı zamanda yeğenleri de olan iki damadı tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü torunlarını İzmir'de sokak sokak gezerek arıyor. Astığı afişlerle torunlarının yerini bildiren kişiye 2 bin euro, polise teslim eden kişiye ise 5 bin euro ödül vereceğini duyuran Akgün, "Kızlarım, 'Çocukları bulamazsak intihar edeceğiz' diyorlar. Kendilerini sakinleştirmeye çalışıyorum. Onları iyi insanların ve iyi annelerin yardımlarıyla bulacağız. Çocuklar babasız da kalmaz. Ben, orta yolu bulacağım. Bir dede, bir baba ve bir amca olarak mücadelem devam edecek" dedi.
İsveç'te yaşayan Türk asıllı Ayhan Akgün'ün kızlarından doktor olan Koçere Akgün (31) kuzeni Mehmet Akgün ile akademisyen Nahide Nadia Akgün (29) de yine kuzenlerinden Fırat Akgün ile evlendi. Bu evlilikten Koçere Akgün ve ve Nahide Nadia Akgün'ün birer kız çocukları dünyaya geldi. Koçere ve Nahide Nadia Akgün'ün evlilikleri 10 yıl sürdü. Geçen yıl boşanan çiftin müşterek çocuklarının velayetleri hem anne hem de babalarına verildi. Geçen yıl Şubata ayında Fırat Akgün kızı Arin'i (5), Mehmet Akgün de kızı Ronya'yı (10) da yanlarına alıp, yaşadıkları İsveç'in Stockholm şehrinden İzmir'e kız kardeşlerinin düğüne gideceklerini söyleyip, yola çıktı. Ancak, iki kardeş, bir daha İsveç'e dönmedi, iddiaya göre, çocuklarını annelerinden kaçırdı.
Kızlarının psikolojik olarak çok kötü durumda olduğundan bahseden Akgün, "Bir kızım diş doktoru, bir kızım üniversitede akademisyen. Benim sayemde ikisi de bugüne kadar ayakta kaldı. Şu an çok kötü durumdalar. Uzun süredir kızlarını göremiyorlar. Çok zor. Kendilerini sakinleştirmeye çalışıyorum. Onları mutlaka bulacağız. Herkesin yardımıyla bulacağız. İyi insanların ve iyi annelerin yardımlarıyla bulacağız. Bu iki çocuğun annelerine kavuşup, yaşları geçmeden eğitimlerine devam etmesini istiyoruz. Çocuklar babasız da kalmaz. Kimseye bir düşmanlığım yok. Ben orta yolu bulacağım. Bir dede, bir baba ve bir amca olarak mücadelem devam edecek" diye konuştu.