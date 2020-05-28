İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi!

ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Ünlü isimler İsveç diyeti ile zayıflıyor. Adriana Lima, Lana Del Rey, Gülşen, Hadise, Selena Gomez, Avril Lavigne, Ebru Gündeş, İrem Derici, Jessica Alba, Miley Cyrus, Hülya Avşar, Nicole Kidman, Çağla Şıkel ve Rihanna ünlü isimler İsveç diyeti ile formlarına kavuştu.

İSVEÇ DİYETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Listede belirtilen miktardan fazla gazlı içecek tüketmemelisiniz.

Günde en az 2 litre su tüketmelisiniz.

İsveç diyetini 13 günden fazla devam ettirmemelisiniz.

İsveç diyetine tekrar başlamak için 3 ay beklemelisiniz.

Akşam menüsünü öğle, öğle menüsünü de akşam yiyebilirsiniz.

13 GÜNLÜK İSVEÇ DİYETİ LİSTESİ

1. gün

Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 2 domates, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 2 yumurta,

Akşam: zeytinyağı ve limon eklenmiş salata, 200 gram biftek,

2. gün

Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 1 dilim salam, 100 gram yoğurt

Akşam: Yeşil salata ve 1 meyve

200 gram biftek

3. gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak

Akşam: 1 dilim salam, yeşillikli salata, 2 haşlanmış yumurta

4. gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek, 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 1 rendelenmiş havuç, 25 gram yağsız beyaz peynir, 1 haşlanmış yumurta

Akşam: ve 2 dilim portakalın suyu ve 100 gram yoğurt

5. gün

Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç, Limon ilave edilmiş

Öğle: 200 gram haşlanmış balık, limonlu ve yağsız

Akşam: 1 porsiyon brokoli ve yeşil salata, 200 gram biftek

6. gün

Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: , 2 haşlanmış yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: Yeşil salata, 200 gram derisi alınmış tavuk,

7. gün

Sabah: Şekersiz çay

Öğle: 1 meyve, 200 gram ızgara et

Akşam: Yenilmeyecek

8. gün

Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates, 2 haşlanmış yumurta

Akşam: Zeytinyağı ve limon ilaveli yeşil salata, 200 gram biftek

9. gün

Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 100 gram yoğurt,1 dilim salam

Akşam: 200 gram biftek, 1 meyve, yeşil salata

10. gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek ve 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 1 domates, 1 meyve, 1 porsiyon haşlanmış ıspanak

Akşam: 1 dilim salam, yeşil salata, 2 haşlanmış yumurta

11. gün

Sabah: 1 dilim kızarmış ekmek yanında 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 1 rendelenmiş havuç, 1 haşlanmış yumurta, 25 gr yağsız peynir

Akşam: 100 gram yoğurt, 2 dilim portakalın suyu

12. gün

Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 2 haşlanmış yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: Salata, 200 gram derisiz tavuk

13. gün

Sabah: 1 fincan kahve (1 küp şeker serbest)

Öğle: 2 haşlanmış yumurta, 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: Salata, 200 gram derisiz tavuk