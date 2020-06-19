İstanbul ve Ankara'da vaka sayıları düşüşe geçti! İşte iki şehrin ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası

Türkiye, 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Bu kapsamda salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması gibi bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Normalleşme süreciyle birlikte atılan bu adımlardan kısa bir süre sonra Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere birçok ilde vaka sayıları artarken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul ve Ankara için müjdeli haberi verdi.

"SON BİR HAFTANIN EN DÜŞÜK VAKA SAYISINA İNDİ"

Bakan Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladığı paylaşımında, İstanbul ve Ankara'nın son bir haftanın en düşük vaka sayısına indiğini belirtti. Koca paylaşımında, "İstanbul ve Ankara'da son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor." ifadelerini kullandı.

İşte İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası:

Arnavutköy

Ataşehir

Başakşehir

Beykoz

Beyoğlu-Şişli

Esenyurt

Eyüp

Fatih

Kadıköy

Küçükçekmece

Pendik

Sarıyer

Sultanbeyli

Şişli-Beyoğlu

Ümraniye

Üsküdar

Zeytinburnu

Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası: