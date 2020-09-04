İstanbul Üniversitesi açıköğretim nasıl kayıt yapılır? İstanbul Üniversitesi açıköğretim hangi bölümler var? AÖF için kaç puan gerekir?

2 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden sınavsız ikinci üniversite başvurusu için hesap oluşturulur. Peki, İstanbul Üniversitesi açıköğeretim bölümleri neler?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM NASIL KAYIT YAPILIR?

1- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihinizi yapıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları "Referans Numarası" SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS otomasyon sistemi(aksis.istanbul.edu.tr) üzerinden online olarak yapabilirsiniz. (Referans numarası ve ödeme miktarınızı başvuruda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre ile "aksis.istanbul.edu.tr" adresine giriş yaparak "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)"- "Harç Bilgileri" kısmından görebilirsiniz. Başvurunuza onay verilmeden önce AKSİS otomasyon sistemine giriş yapamazsınız.)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM HANGİ BÖLÜMLER VAR?

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ (YENİ)

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET